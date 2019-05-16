Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»Спорт-Экспресс 09:46

"Ростов" в своем официальном Твиттере сообщил, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба.

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

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