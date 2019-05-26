Матч с «Ростовом» станет последним в карьере для РодолфоМатч ТВ 08:11

«Ахмат» на своем поле принимает «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России. Для защитника грозненского клуба Родолфо эта встреча станет последней в игровой карьере. Напомним, в составе «Ахмата» бразилец выступает с 2015 года.

Матч с «Ростовом» станет последним в карьере для Родолфо

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