Футбол

Матч с «Ростовом» станет последним в карьере для РодолфоМатч ТВ 08:11

Ахмат — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
8′
Рагнар Сигурдссон
Андрей Семенов
19′
Аблай Мбенг
38′
44′
Алексей Ионов
Андрей Семенов
Михаил Гащенков
46′
48′
Константин Плиев
52′
Данил Глебов
65′
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
65′
Арсений Логашов
Ивелин Попов
Бернард Бериша
Одисе Роши
76′
78′
Тимофей Калачев
82′
Константин Плиев
Иван Новосельцев
83′
Александр Гацкан
Исмаэл Силва
Лечи Садулаев
89′
2 фото
«Ахмат» на своем поле принимает «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России. Для защитника грозненского клуба Родолфо эта встреча станет последней в игровой карьере. Напомним, в составе «Ахмата» бразилец выступает с 2015 года.
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Матч с «Ростовом» станет последним в карьере для Родолфо

Матч ТВ08:11

Матч с «Ростовом» станет последним в карьере для Родолфо

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Источник: Матч против «„Ростова“ - последний в карьере Родолфо»

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