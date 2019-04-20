Футбол

Матч с ЦСКА стал самым посещаемым для «Локомотива» в этом сезонеSport24.ru 13:29

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Матч 24-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым на своем стадионе в этом сезоне. Игру на «РЖД Арене» посетили 26 892 зрителя, передает корреспондент Sport24 Дарья Юрко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч с ЦСКА стал самым посещаемым для «Локомотива» в этом сезоне

Sport24.ru13:29

Локомотив - ЦСКА. Российская Премьер-лига. 24 тур

Матч ТВ11:20

Матч с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым в текущем сезоне – 26 892 зрителя

Sports.ru13:57

«Локомотив» - ЦСКА - 1:1. Как это было

Советский спорт12:00

«Локомотив» - ЦСКА: на матче присутствует 26 892 зрителя

Спорт-Экспресс13:20

«Локомотив» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Чемпионат09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Авто

УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России

Обновлено в 16:55
Политика

Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель крестила сына

Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес

Инна Чурикова: «Уходила на репетицию, а муж и ребенок смотрели так, будто шла на свидание»

Инна Чурикова рассказала о том, что почувствовала во время первой встречи с режиссером Глебом Панфиловым, который затем стал ее мужем.
Обновлено в 19:00
Общество

Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии

Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.
Обновлено в 17:53
Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Хоккей

Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»

"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Политика

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака

Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Политика

Замглавы Минздрава РФ: решаем вопрос доступа сахалинцев к врачам

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай на встрече с участниками конкурса "Команда Сахалинской области" заявил, что федеральное ведомство и областные власти совместно решают вопрос доступности медуслуг для сахалинцам и курильчан.
Обновлено в 19:41
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное