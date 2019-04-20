Футбол
Матч с ЦСКА стал самым посещаемым для «Локомотива» в этом сезонеSport24.ru 13:29
Бенедикт Хеведес
|13′
|23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
|34′
|40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
|42′
|45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
|46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|46′
|46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
|58′
|59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
|65′
|78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|80′
|83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
33
Кверквелия
31
Рыбус
5
Хёведес
7
Крыховяк
59
Миранчук
11
Миранчук
8
Фарфан
23
Тарасов
96
Жемалетдинов
35
Акинфеев
5
Васин
78
Дивеев
23
Магнуссон
14
Набабкин
15
Ефремов
77
Ахметов
8
Влашич
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Матч 24-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым на своем стадионе в этом сезоне. Игру на «РЖД Арене» посетили 26 892 зрителя, передает корреспондент Sport24 Дарья Юрко.
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