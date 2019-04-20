Матч с ЦСКА стал самым посещаемым для «Локомотива» в этом сезонеSport24.ru 13:29

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым на своем стадионе в этом сезоне. Игру на «РЖД Арене» посетили 26 892 зрителя, передает корреспондент Sport24 Дарья Юрко.

Матч с ЦСКА стал самым посещаемым для «Локомотива» в этом сезоне

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