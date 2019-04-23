Футбол
«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru вчера в 13:11
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Технологии
В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 02:34
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Россия вошла в тройку стран с самыми передовыми военными технологиями
Южнокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции оценило уровень развития военных технологий в разных странах.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Пашинян посоветовал Зеленскому общаться с Путиным честно
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у будущего президента Украины Владимира Зеленского не должно возникнуть сложностей в общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Глава полиции Одесской области Украины подал в отставку
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Британские СМИ напомнили о страшных предсказаниях Ванги на 2019 год
Журналисты британского издания Daily Express напомнили о страшном пророчестве болгарской ясновидящей Ванги на 2019 год.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Названы самые опасные сферы деятельности
В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
Обновлено в 01:18
Политика
Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Суд требует импичмента Порошенко
Накануне суд принял решение признать национализацию Приватбанка незаконной, после чего Порошенко заявил, что возвращение банка частнику грозит серьезными экономическими проблемами стране и потребовал переаттестации судей, занимавшихся этим делом.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В мэрии Якутска проходят обыски
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Семья Толкина открестилась от фильма о писателе
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Обновлено в 01:13
Происшествия
На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв
Напомним, в минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи в нескольких гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь мощных взрывов, жертвами которых в общей сложности стали около 350 человек, включая более трех десятков иностранных туристов.
Обновлено в 02:24
Общество
Названы сроки сноса «Лазурного» в Кемерове
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной показала свои татуировки
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария Михалкова откровенно показала свои татуировки.
Обновлено в 02:09
Музыка
Премьера концерта «Наша Алла» в «Гоголь-центре» пройдет 24 апреля
В московском театре «Гоголь-центр» 24 и 25 апреля состоится концерт-посвящение Алле Пугачевой «Наша Алла».
Обновлено в 01:44
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено вчера в 14:23