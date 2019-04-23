Футбол

«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru вчера в 13:11

Ахмат — Краснодар
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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