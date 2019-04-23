«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru 13:11

24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».

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«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире

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Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

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Происшествия В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

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Шоу-бизнес Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.

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Теннис Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.

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Политика Суд в Бразилии снизил срок заключения экс-президенту Луле Верховный суд Бразилии во вторник сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.