Футбол
«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru 13:11
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Обновлено в 11:32
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Обновлено в 17:40
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Общество
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Происшествия
В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено в 17:18
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Родившая Лопырева похвасталась фигурой в дерзких мини-шортах
Модель опубликовала смелую фотографию в дерзком образе.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес
Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость
Обновлено в 05:29
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Политика
США подписали контракт на строительство ледокола для Береговой охраны
Министерство обороны США во вторник сообщило о заключении контракта на строительства ледокола тяжелого класса для Береговой охраны.
Обновлено в 18:23
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Теннис
Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте
В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.
Обновлено в 08:00
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на последних снимках луны неопознанную белую структуру, которая визуально сильно напоминает пасть животного, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено в 10:29
Происшествия
СК показал последствия пожаров в Забайкалье
Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Без деревьев, но с электробусами. Москва за неделю
В Москве проходит общественное обсуждение проектов стартовых площадок для программы реновации.
Обновлено в 13:01
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Политика
Суд в Бразилии снизил срок заключения экс-президенту Луле
Верховный суд Бразилии во вторник сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней.
Обновлено в 17:31
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Космос
Сейсмометр впервые зафиксировал землетрясение на Марсе
Сейсмометр SEIS, установленный на американском посадочном аппарате InSight, впервые в истории космических исследований зафиксировал землетрясение на Марсе.
Обновлено в 14:35