Футбол

«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru 13:11

Ахмат — Краснодар
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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