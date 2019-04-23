Футбол
«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru вчера в 13:11
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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Энергетика
У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Происшествия
На Южном Урале на улице нашли гроб с телом ребенка
Обновлено в 03:58
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»
Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Здоровье
Минздрав указал на несопоставимость рисков и пользы при вакцинации
Россиянам стоит помнить, что польза от вакцинации значительно перевешивает возможные риски осложнений заболеваний, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения России в связи с началом Всемирной недели иммунизации.
Обновлено в 02:57
Общество
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий
Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Вышинский назвал ложью и манипуляцией обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который содержится в Киевском следственном изоляторе, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
Компания Xiaomi создаст смартфон с тройной селфи-камерой
Китайский производитель электроники Xiaomi планирует создать смартфон с тройной фронтальной камерой.
Обновлено в 03:18
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Участники «Евровидения» прошлых лет: «Болеем за Лазарева! Будем голосовать за него!»
Зрителей ждет красная дорожка, на которой можно будет увидеть как звезд российской эстрады, так и участников «Евровидения» прошлых лет.
Обновлено в 00:59
Политика
Пока не с чем. В Кремле не стали поздравлять Зеленского
На следующий день после убедительной победы Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента Украины представители высшего руководства России ограничиваются весьма сдержанными комментариями.
Обновлено 22 апреля в 11:35
Политика
В ОБСЕ поддержат отправку миротворцев ООН на Донбасс
ОБСЕ открыта к совместной миссии с миротворцами ООН на востоке Украине, но пока до этого далеко, заявил журналистам генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Обновлено в 02:25
Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко
Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2»
Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10