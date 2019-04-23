«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru 13:11

24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».

«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире

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Гаджеты Необычный планшет Samsung Galaxy View 2 показали на рендерах Первый Galaxy View, напомним, вышел в 2015 году и сразу же привлек внимание любителей больших и основательных электронных устройств — еще бы, ведь диагональ экрана необычного самсунговского таблета составляет внушительные восемнадцать с половиной дюймов.

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Экономика «Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер".