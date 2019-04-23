Футбол

«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru 13:11

Ахмат — Краснодар
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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Почти чемпион «Зенит» обезвредит «Динамо», «Спартак» будет страдать в Туле. Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Sport24.ru18:35

Лидер РПЛ «Зенит» в матче против «Динамо» продолжит борьбу за победу в чемпионате

ТАСС17:26

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ

Советский спорт11:00
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Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Груич может перейти в «Атлетико»

Как сообщает ESPN, "Атлетико" рассматривает 23-летнего серба в качестве замены Родри, который может перейти в "Манчестер Сити".
Обновлено в 20:15
Гаджеты

Необычный планшет Samsung Galaxy View 2 показали на рендерах

Первый Galaxy View, напомним, вышел в 2015 году и сразу же привлек внимание любителей больших и основательных электронных устройств — еще бы, ведь диагональ экрана необычного самсунговского таблета составляет внушительные восемнадцать с половиной дюймов.
Обновлено в 04:47
Космос

JAXA представили данные по анализу астероида Рюгу

Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Политика

Посольство РФ: Британия хочет использовать Украину против России

Великобритания стремится использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией, заявили представители посольства РФ в Лондоне.
Обновлено в 14:26
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Политика

Путин планирует провести совещание по ликвидации пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:15
Политика

Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено вчера в 07:57
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Транспорт

Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено в 10:03
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика

В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику Порошенко

Лидер социалистической партии Украины заявил, что фабрика была украдена у народа Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 17:39
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Авто

Toyota готовит новый компактный кроссовер

В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено в 02:02
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Космос

Сколько лет кольцам Сатурна: дебаты продолжаются

Эксперты не могут договориться о том, как образуются кольца или сколько им лет.
Обновлено в 13:50
Футбол

«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

Добавим, что в финале РБ Лейпциг сыграет с победителем пары Бавария - Вердер, чей матч состоится в среду, 24 апреля.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы

Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Экономика

«Сбер»: Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак

Финансовая организация Сбербанк зарегистрировала новый товарный знак под названием "Сбер".
Обновлено в 04:45
Авто

Автомобили Lada начали продавать в Монголии

В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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