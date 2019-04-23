Футбол
«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru вчера в 13:11
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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Армия и оружие
Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРО
США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Специалисты предупреждают об угрозе африканской чумы в Кузбассе
Специалисты сообщают о неблагополучной ситуации в связи с распространением африканской чумы во многих странах Европы и Азии.
Обновлено в 00:07
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Обновлено в 04:05
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Происшествия
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Туапсинском районе полицейский во время шторма украл служебный катер
По данным следствия, врио начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району в период с октября по декабрь во время ливня похитил служебный катер «Стриж-4».
Обновлено в 03:59
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
В Минприроды предложили запретить держать дома волков, лис и питонов
Отмечается, что в список таких животных вошли крокодилы, тарантулы, питоны длиннее 4 м, каймановые черепахи с размером панциря свыше 30 см, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, сервалы.
Обновлено в 05:53
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Наука
Таяние льдов в Гренландии ускорилось в шесть раз за последние 50 лет
Рост таяния льдов Гренландии ускорился в шесть раз за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 04:19
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»
Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Общество
В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации
Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57