Футбол
«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru вчера в 13:11
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Экономика
Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева
Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании.
Обновлено в 07:07
Здоровье
В Волгограде начали обработку от комаров и клещей с Мамаева кургана
Обработка 25 гектаров лесопарковой зоны у мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане от кровососущих насекомых проведена сегодня, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.
Обновлено в 04:23
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Экономика
«Пузырь» Трампа: американские индексы достигли рекордов
Индекс S&P закрылся на максимуме, хотя внутридневные рекорды обновлены не были.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Футбол
Игорь Гамула: «Козырь „Ростова“ в матче с „Локо“? Вина за прошлое поражение»
Известный тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом", который состоится в среду в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 03:46
Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
Обновлено в 05:51
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Индекс делового климата Ifo в Германии снизился в апреле
Индекс делового климата в Германии в апреле сократился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института Ifo.
Обновлено в 05:57
Политика
Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора
Обновлено в 07:03
Общество
В ЗакСобрании обсуждают поправки к программе реновации
В Заксобрании Петербурга поддержали пакет поправок к грядущей программе реновации в среду 24 апреля.
Обновлено в 04:40
Политика
Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»
Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
ВЦИОМ: более половины россиян не знали о матчах за Кубок Гагарина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о матчах финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:52
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо
Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
Обновлено в 05:23
Происшествия
СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых
Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Политика
Парубий поставил условие для голосования по его отставке
Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках
В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Экономика
Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей
"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58