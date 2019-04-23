Футбол

«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфиреSport24.ru вчера в 13:11

Ахмат — Краснодар
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ

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Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

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Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

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Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева

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В Волгограде начали обработку от комаров и клещей с Мамаева кургана

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Обновлено в 04:23
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Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

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«Пузырь» Трампа: американские индексы достигли рекордов

Индекс S&P закрылся на максимуме, хотя внутридневные рекорды обновлены не были.
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Обновлено в 06:01
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В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
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Игорь Гамула: «Козырь „Ростова“ в матче с „Локо“? Вина за прошлое поражение»

Известный тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом", который состоится в среду в Ростове-на-Дону.
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Китайский луноход «Юйту-2» сделал новые снимки обратной стороны Луны

Обновлено в 06:34
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На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

Обновлено в 05:51
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Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

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Индекс делового климата Ifo в Германии снизился в апреле

Индекс делового климата в Германии в апреле сократился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института Ifo.
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Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

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В ЗакСобрании обсуждают поправки к программе реновации

В Заксобрании Петербурга поддержали пакет поправок к грядущей программе реновации в среду 24 апреля.
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Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»

Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
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Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
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ВЦИОМ: более половины россиян не знали о матчах за Кубок Гагарина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о матчах финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:52
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Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
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Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
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Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
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Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
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СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых

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Обновлено в 06:53
Политика

Парубий поставил условие для голосования по его отставке

Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
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Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках

В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
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Экономика

Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей

"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
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Россияне стали вдвое меньше пить

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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