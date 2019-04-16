Футбол

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей КарасёвНевские Новости 14:15

Напомним, что матч между краснодарцами и петербуржцами пройдет в субботу, 20 апреля, и начнется в 21:00 по московскому времени. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что перед матчем «Зенита» и «Краснодара» в рамках проекта «Смотри+ Арена» для петербургских болельщиков выступит T-Fest.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На матч «Локо» – ЦСКА назначили Еськова. Будет скандал?

Спорт-Экспресс14:45

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Sportbox.RU11:10

Арбитр Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

RT на русском12:03

Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит», Еськов - «Локомотив» и ЦСКА

РИА Новости11:34

Судья Карасев обслужит матч чемпионата России по футболу «Краснодар» - «Зенит»

ТАСС11:11

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Матч ТВ11:10

Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

Нева Спорт12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Экономика

Сбербанк не планирует покупать «О`Кей»

Сбербанк рассматривает финансирование сделки по группе «О`Кей», но не планирует покупать ритейлера, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Обновлено в 08:29
Футбол

Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем

Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 14:45
Общество

Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом

Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено в 14:30
Футбол

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (1-й тайм)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Режиссер Кирилл Серебренников получил премию "Золотая маска" за спектакль "Маленькие трагедии" как лучший драматический режиссер.
Обновлено в 14:53
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Футбол

Ювентус — Аякс 1:1 (1-й тайм)

Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
Обновлено в 11:29
Политика

МИД Великобритании обещал Эквадору не допустить казни Ассанжа

В 2018 году британские дипломаты заверили президента Эквадора в том, что Джулиана Ассанжа не выдадут стране, в которой ему будет грозить смертная казнь Лондон уведомлял президента Эквадора Ленина Морено о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему может угрожать смертная казнь, соответсвующие документы опубликовала британская газета The Guardian.
Обновлено в 04:40
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Авто

Renault представил бюджетный электромобиль

Понятия "бюждетный электромобиль" до сих пор по сути не существует, однако в Renault собрались исправить это недоразумение Собственно, компания решила воспользоваться простым рецептом, а именно: взять уже существующую "малолитражку" Kwid и оснастить ее электрической силовой установкой.
Обновлено в 12:39
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Российская армия получит танки Т-90М «Прорыв-3» уже в 2019 году

Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Извержение вулкана Асо произошло в Японии

Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11
Политика

Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету

Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика

Россия признала новые власти в Судане

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Марат Башаров был замечен с новой девушкой

Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили

По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа

Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Обновлено в 09:53
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Матюнин
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья категории ФИФА. Сын советского и российского футболиста и судьи Валерия Матюнина. С 2004 работает главным судьёй в профессиональных соревнованиях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное