Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей СухойНевские Новости 15:38

Напомним, что матч 30-го тура РПЛ с красноярцами чемпионы России проведут 26 мая в 14:00 по московскому времени. Матч пройдет на «Газпром Арене». Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что перед игрой «Зенита» и «Енисея» откроется фотозона с Кубком чемпионов.

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей Сухой

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