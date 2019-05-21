Футбол
Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей СухойНевские Новости 15:38
Напомним, что матч 30-го тура РПЛ с красноярцами чемпионы России проведут 26 мая в 14:00 по московскому времени. Матч пройдет на «Газпром Арене». Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что перед игрой «Зенита» и «Енисея» откроется фотозона с Кубком чемпионов.
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