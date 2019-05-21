Футбол

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей СухойНевские Новости 15:38

Напомним, что матч 30-го тура РПЛ с красноярцами чемпионы России проведут 26 мая в 14:00 по московскому времени. Матч пройдет на «Газпром Арене». Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что перед игрой «Зенита» и «Енисея» откроется фотозона с Кубком чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей Сухой

Невские Новости15:38

Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр Москалев

Кубанские новости13:52

Левников обслужит матч «Оренбург» - «Спартак»

Спорт-Экспресс10:35

Арбитр Москалев рассудит матч чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и Рубином"

ТАСС10:57

Москалев рассудит матч между «Краснодаром» и «Рубином» в 30-м туре РПЛ

РИА Новости10:58

Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак». Матч ЦСКА — «Крылья Советов» обслужит Мешков

Sport24.ru10:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Обновлено в 13:31
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном

Обновлено в 15:29
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено в 13:54
Энергетика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика

Чешский журналист объяснил, почему западные страны не любят Россию

Россия "угрожает" западным странам не военной силой, а лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию, написал журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимире

Обновлено в 14:15
Гаджеты

Цены видеокарт на базе AMD Navi окажутся выше ожидаемых

Обновлено в 04:40
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Хоккей

Швеция — Россия 2:7 (3-й период)

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Политика

Кадыров поддержал идею переименовать родовое село отца в Ахмат-Юрт

Сход жителей села Хоси-Юрт (Центарой) Курчалоевского района Чечни, где жил и учился первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, принял решение переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт.
Обновлено в 12:38
Футбол

Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации

Обновлено в 15:04
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш

В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 03:58
Общество

В Екатеринбурге обещают убрать забор, возмутивший протестующих

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил застройщика храма Святой Екатерины демонтировать забор в сквере у Театра Драмы, появление которого спровоцировало многодневные протесты в городе.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Глава Huawei прокомментировал выдачу компании временной лицензии США

Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выдача Министерством торговли США временной лицензии на деятельность в Штатах не имеет большого значения для компании.
Обновлено в 03:35
Экономика

ЦБ ужесточил требования по защите денег вкладчиков от киберугроз

Банк России ужесточил требования к банкам, чтобы защитить деньги клиентов от киберпреступников, следует из положения ЦБ.
Обновлено в 16:03
Гаджеты

Microsoft может лишить Huawei обновлений Windows

Ноутбуки без обновлений Компания Huawei, 20 мая 2019 г. столкнувшаяся с отказом от сотрудничества со стороны американских компаний Google, Qualcomm и Intel, может получить схожее заявление и со стороны Microsoft.
Обновлено в 05:19
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное