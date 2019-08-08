Футбол
Матч между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесен с 17 на 18 августаBobsoccer 08:47
Напомним, 13 августа "Краснодару" предстоит ответный матч против "Порту" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Происшествия
Сторонники Атамбаева отбили атаку спецназа
Сторонники экс-президента отбили атаку спецназа, которая началась несколько часов назад в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Происшествия
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Экономика
Жители России сократили потребление сладкого — исследование
В России среднее потребление кондитерских изделий по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годам, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
Обновлено в 08:42
Политика
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области
Задача по обеспечению продовольственной безопасности Волгоградской области полностью выполнена.
Обновлено в 07:47
Общество
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля
В Приморском крае нашли редкую рыбу - сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.
Обновлено в 08:22
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В ГИБДД назвали дороги с наибольшим числом аварий
Основной причиной аварий Понарьин назвал несоблюдение водителями скоростного режима.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская стала мамой
36-летняя актриса Карина Разумовская родила мальчика. Звезда популярного сериала «Мажор» впервые стала матерью.
Обновлено в 07:49
Хоккей
Опубликованы составы на матч «Барыса» и «Нефтехимика»
Обновлено в 08:52
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Зеленский хочет легализовать азартные игры на территории Украины
Владимир Зеленский рассказал о своих планах легализовать азартные игры на территории Украины.
Обновлено в 08:37
Финансы
Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд
Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Здоровье
В Приамурье из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС
Обновлено в 02:46
Политика
В Германии считают, что санкции делают энергетику ЕС «игрушкой США»
Санкции Вашингтона против проекта "Северный поток-2" сделают из европейской энергетики "игрушку США", считает глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
Обновлено в 02:46
Общество
Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Кадыров: журналисты не так все поняли
В сети появилось видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров объясняет по видеосвязи двум мужчинам, сидящим в автомобиле, что его слова об Имаме Шамиле не так истолковали СМИ.
Обновлено в 06:32
Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Минобороны подписало контракт на модернизацию Су-34
По словам собеседника издания, Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой".
Обновлено в 03:57
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08