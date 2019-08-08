Напомним, 13 августа "Краснодару" предстоит ответный матч против "Порту" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Матч между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесен с 17 на 18 августа

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