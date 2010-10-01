РПЛ
Телекомпания ГрозныйМатч между ФК «Ахмат» и «Тамбов» завершился со счетом 1:1
Гол в составе «Ахмата» на 90-ой минуте забил Бернард Бериша, в составе гостей гол на пятой минуте встречи забил Максим Осипенко. В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 12-е место. В активе Грозненцев восемь очков.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
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НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
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Берише подарили машину за матч с «Тамбовом»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль.
Спорт-Экспресс вчера в 17:51
Политика
Володин поздравил информационное агентство ТАСС с юбилеем
За годы своего существования информационное агентство ТАСС сумело поддерживать высокую профессиональную планку, оставаясь лидером в формировании новостной повестки, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении агентства с юбилеем.
Парламентская газета 04:00
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка
В Башкирии 28-летняя женщина призналась в убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:36
Политика
Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве
Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ вчера в 16:59
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия
В Норвегии шесть человек погибли при крушении вертолета
В Норвегии в субботу вечером недалеко от города Альта произошло крушение вертолета. В результате погибли пилот и пятеро пассажиров.
Московский Комсомолец 03:23
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Культура
Брянский музей-заповедник Овстуг поучаствовал в детском фестивале
Городской телеканал (Брянск) вчера в 23:34
Наука
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Faktom вчера в 10:53
Транспорт
Аэроэкспрессы в Гонконге встали из-за демонстрантов
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Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК вчера в 02:10
Авто
Самый желанный автомобиль в СССР: тест недоступной Волги
Может, всё дело в том, что когда-то это был автомобиль советской мечты – самый большой, самый престижный, самый желанный (советские правительственные членовозы в данном случае не в счет).
За рулем 03:01
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» собрал в прокате в РФ 1 млрд рублей
Менее чем за месяц лента собрала в российском прокате 1 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Здоровье
В Челябинске работает вице-премьер РФ Татьяна Голикова
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Марина Африкантова кардинально сменила имидж
Нужно сказать, что за несколько лет нахождения на телепроекте «Дом-2» Африкантова впервые настолько кардинально меняет имидж.
Дни24 вчера в 08:30
Космос
Робот «Федор» поздравил школьников с Днем знаний
Робот "Федор" (Skybot F-850) поздравил школьников с Днем знаний, который отмечают 1 сентября.
ТАСС вчера в 15:49
Наука
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.
Pravda.Ru 30 августа в 08:10