Гол в составе «Ахмата» на 90-ой минуте забил Бернард Бериша, в составе гостей гол на пятой минуте встречи забил Максим Осипенко. В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 12-е место. В активе Грозненцев восемь очков.

Спорт день за днем

Матч между ФК «Ахмат» и «Тамбов» завершился со счетом 1:1

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