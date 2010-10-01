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Телекомпания ГрозныйТелекомпания ГрозныйМатч между ФК «Ахмат» и «Тамбов» завершился со счетом 1:1

Гол в составе «Ахмата» на 90-ой минуте забил Бернард Бериша, в составе гостей гол на пятой минуте встречи забил Максим Осипенко. В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 12-е место. В активе Грозненцев восемь очков.
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