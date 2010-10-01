РПЛ
Телекомпания ГрозныйМатч между ФК «Ахмат» и «Тамбов» завершился со счетом 1:1
Гол в составе «Ахмата» на 90-ой минуте забил Бернард Бериша, в составе гостей гол на пятой минуте встречи забил Максим Осипенко. В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 12-е место. В активе Грозненцев восемь очков.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Происшествия
В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь
В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Футбол
«Спартак» завершил трансферную кампанию лета-2019
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что трансфер полузащитника «Славии» Алекса Крала стал последним приобретением красно-белых в летнее трансферное окно.
Чемпионат 06:54
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Шоу-бизнес
Дочь Тимати встретила День знаний в салоне красоты
Пятилетняя девочка встретила День знаний, который по всей России отмечается 1 сентября, в салоне красоты.
Телепрограмма 04:01
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Культура
В Махачкале откроется первый в городе VR-клуб
РИА Дагестан 02:46
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Общество
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Алена Бабенко показала нежное фото с любимым мужем
Напомним, Алена Бабенко была замужем за режиссером Виталием Бабенко, которому в 1992 году родила сына Никиту.
Passion.ru 07:05
Кино
Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей
Статистика российского бокс-офиса ведется с 2004 года, с тех пор ни один фильм режиссера в отечественном прокате не приближался к этому показателю.
Дождь вчера в 10:22
ЖКХ
Прокуратура заставит мэрию вернуть горячую воду в Городок чекистов
В результате, без горячей воды сидели 14 корпусов городка чекистов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Екатеринбург-ТВ 06:06
Политика
Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США
Напомним, США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Происшествия
В Петербург доставили тело погибшей в Турции девочки
В Санкт-Петербург доставили тело двенадцатилетней девочки, погибшей в результате несчастного случая на турецком курорте.
Российская газета 04:19
Армия и оружие
Сжигая броню. Как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты
Уничтожение бронетехники на расстоянии в несколько километров, автоматическое наведение на цель и почти пятидесятилетняя армейская карьера — противотанковый комплекс "Фагот" благодаря простоте, надежности и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета 06:05
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Армия и оружие
Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк вышел на лед после слухов о раке у актрисы
Муж артистки Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев принял участие в ледовом шоу после того, как в СМИ появилась информация о заболевании раком мозга у его супруги, фото выложил в Instagram артист Михаил Галустян.
Московский Комсомолец 05:58
Здоровье
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru 30 августа в 13:56