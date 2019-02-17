Футбол

Матч итальянской серии С завершился со счетом 20:0Спорт-Экспресс вчера в 13:37

"Кунео" разгромил "Про Пьяченцу" со счетом 20:0 в матче итальянской серии С. Самым результативным футболистом встречи стал форвард Хишам Канис, который забил 6 голов. 5 мячей на счету нападающего Эдоардо Дефенди. Хет-триками отметились форварды Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.
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Матч итальянской Серии C закончился со счётом 20:0

Чемпионатвчера в 12:40

Команда итальянской серии С проиграла 0:20. Что это было?

Спорт-Экспрессвчера в 14:40

Матч итальянской серии С закончился со счетом 20:0

РИА Новостивчера в 13:01

Матч итальянской Серии С завершился со счетом 20:0

Soccer.ruвчера в 13:48

Клуб «Кунео» забил 20 мячей в матче серии С

Sportbox.RUвчера в 11:46

Клуб «Кунео» забил 20 мячей в матче серии С

Матч ТВвчера в 11:46

Матч футбольной итальянской Серии C завершился со счётом 20:0

RT на русскомвчера в 11:31
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Происшествия

В центре Донецка прогремело несколько взрывов

Обновлено в 03:30
Происшествия

Журналистка «Новой газеты» задержана в аэропорту Амстердама

В аэропорту Амстердама без объяснения причин задержаны корреспондентка «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Потерявшийся в Москве ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров»

Шестилетний ребенок, потерявшийся в воскресенье вечером в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, найден, ребенок провел ночь на улице, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:11
Политика

Facebook заблокировал проекты RT

Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Экономика

Baring Vostok приостановила полномочия арестованного Майкла Калви

Речь идет об основателе компании Майкле Калви, партнерах Вагане Абгаряне и Филиппе Дельпале, а также директоре по инвестициям Иване Зюзине.
Обновлено в 01:33
Политика

Александр Беглов назначил новых глав трех районных администраций

Главой администрации Центрального района стал советник губернатор Максим Мейксин, ранее занимавший должность председателя комитета по промышленной политике и инновациям, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 03:54
Политика

«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100

Обновлено в 00:36
Политика

ЕС примет решение по новым санкциям против России в ближайшие недели

Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе в ближайшие недели.
Обновлено в 02:54
Авто

Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» - компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Москве сильный ветер повалил семь деревьев

В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Обновлено в 01:23
Авто

Россияне останутся без дешевых автомобилей

Обновлено в 02:19
Общество

СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни

Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Красноярске задержали одного из владельцев дома, где взорвался газ

Обновлено в 03:44
Происшествия

Свердловская прокуратура признала незаконными 400 штрафов ГИБДД

По данным прокуратуры, с декабря 2017 года по июнь 2018-го на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 400 водителей — по различным частям статьи 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).
Обновлено в 02:18
Происшествия

Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Экономика

Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах

Аксаков сообщил, что рассматривается срок внедрения обязательной оплаты картами для торговых предприятий с оборотом от 20 миллионов рублей с 1 января 2020 года, от 10 миллионов рублей - с 1 января 2021 года, от 5 миллионов рублей - с 1 января 2022 года.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Петербурге снова эвакуируют школы и больницы

Напомним, накануне в Петербурге из-за анонимок были эвакуированы около 10 000 человек из 15 учреждений.
Обновлено в 02:06
Общество

В Ставрополе из-за урагана введен режим ЧС

В Ставрополе устраняют последствия ураганного ветра. В городе введен режим Чрезвычайной ситуации, сообщают в администрации города.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике

Обновлено вчера в 20:30
Политика

Членов Европарламента остановили на границе Венесуэлы

Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

«Коммерсантъ»: новые нормы ЕС оставят «Северный поток — 2» полупустым

По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока.
Обновлено в 01:25
Политика

Хабиров извинился перед правозащитником, которого обозвал мэр Сибая

Обновлено в 02:17
Политика

Эксперт прокомментировал призыв на Украине разорвать отношения с МВФ

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT оценил высказывание кандидата в президенты Украины Ильи Кивы о том, что Киеву следует немедленно разорвать отношения с Международным валютным фондом (МВФ).
Обновлено в 03:31
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»

Испанская газета ABC опубликовала статью, в которой героизировала бойцов «Голубой дивизии», воевавших в составе вермахта против СССР и участвовавших в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 00:01
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено вчера в 08:47
Автоспорт

Команда «Хаас» провела официальную презентацию новой машины

Обновлено в 03:01
Общество

Россияне увидят Суперлуние года

Обновлено в 03:02
Политика

Крымские татары призвали изъять школьный учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 14:01
Экономика

На рынке розничных продаж косметики впервые за 15 лет сменился лидер

Обновлено в 02:00
ЖКХ

Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней

Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.
Обновлено в 00:57
Главное