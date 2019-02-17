Футбол
Матч итальянской Серии C закончился со счётом 20:0Чемпионат вчера в 12:40
В матче итальянской Серии С «Кунео» разгромил «Про Пьяченцу» со счётом 20:0. Самым результативным игроком встречи стал Хишам Канис, который забил шесть голов. Пять мячей на счету Эдоардо Дефенди, хет-триками отметились Микеле Эммауссо и Франческо Ди Стефано.
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Происшествия
В центре Донецка прогремело несколько взрывов
Обновлено в 03:30
Происшествия
Полиция нашла потерявшегося в парке «Лосиный остров» 6-летнего ребенка
Сотрудники полиции нашли ребенка, который потерялся в национальном парке «Лосиный остров» в Москве, сказали РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Обновлено в 05:00
Общество
Жители России увидят суперлуние 19 февраля
Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля.
Обновлено в 04:58
Политика
Facebook заблокировал проекты RT
Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Политика
В Кремле следят за ситуацией вокруг дела Baring Vostok
Основателя Baring Vostok Майкла Калви на данный момент нельзя считать виновным в мошенничестве, так как суда еще не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок
Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили
Нидерландская полиция отпустила журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Петербурге около 20 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
Около 20 школ Санкт-Петербурга в понедельник эвакуированы из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по образованию.
Обновлено в 05:27
Общество
СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни
Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Политика
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 00:16
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Племянница Скрипаля предположила его смерть
В начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери – Лондон утверждает, что от отравления тем же веществом В воскресенье издание Times со ссылкой на британскую разведку сообщило, что состояние здоровья Сергея Скрипаля серьезно ухудшилось.
Обновлено в 05:22
Авто
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Политика
Климкин заявил о необходимости остановить Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, по его мнению, Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять её экономические или политические интересы.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Липецкий депутат объявлен в розыск за хищение средств дольщиков
В Липецкой области председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» и депутату облдумы Михаилу Захарову предъявлено обвинение в хищении денежных средств участников долевого строительства.
Обновлено в 05:22
Политика
Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени
В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено в 05:01
Политика
Новые нормы ЕС могут оставить «Северный поток-2» полупустым
Окончательная версия ужесточения газовой директивы Третьего энергопакета Евросоюза, которую могут окончательно принять в этом году, угрожает проекту газопровода "Северный поток-2", рискуя оставить его на долгие годы полупустым.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Красноярске задержали одного из собственников обрушившегося дома
Следователи задержали одного из трех собственников незаконно построенного дома в Красноярске, который частично обрушился при взрыве газа, сообщает ГСУ СК региона.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику
Министерство энергетики предлагает распространить режим территории опережающего развития (ТОР) на Арктику.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В отношении начальника СвЖД Миронова возбудили новое уголовное дело
Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова новое уголовное дело по статье 290 УК РФ ( Получение взятки ).
Обновлено в 03:51
Религия
В джинсах и без платков: Украинские раскольники намерены изменить дресс-код в храмах
Непризнанная «Православная церковь Украины» (ПЦУ) намерена изменить правила посещения принадлежащих ей храмов, сообщает 18 февраля «Обозреватель».
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Авто
Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России
Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Происшествия
Хоккеист умер во время матча в Новосибирске
Игрок одной из любительских хоккейных команд умер в Новосибирске во время матча.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Россиянина задержали на Гаити за создание преступной группировки
Гражданина РФ задержали в столице Гаити Порт-о-Пренсе по подозрению в хранении оружия и создании преступной организации.
Обновлено в 04:55
Общество
В Госдуме предлагают повысить штраф за использование гаджетов за рулем
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в понедельник предложил повысить штраф для водителей, использующих гаджеты во время управления автомобилем.
Обновлено в 04:45
Здоровье
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что идея измерения охвата талии обсуждается, но пока рано говорить о том, что работодателей будут штрафовать за превышение определенного охвата талии у сотрудников.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Москве чемпион России по рукопашному бою погиб в драке
Обновлено в 01:30
Политика
Хабиров извинился перед правозащитником, которого оскорбил мэр Сибая
Напомним, мэр Сибая Рустэм Афзалов решил не извиняться перед активистами, которые записали видеообращение Владимиру Путину по поводу экологической ситуации в городе.
Обновлено в 02:39
Политика
Spiegel: США больше не могут претендовать на мировое лидерство
Немецкий портал Spiegel раскритиковал выступление вице-президента США Майка Пенса на Международной конференции по безопасности, завершившейся в Мюнхене.
Обновлено в 02:03