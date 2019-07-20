Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракойРИА Новости вчера в 16:25
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава". Один из регбистов сборной Дагестана спровоцировал конфликт, бросив песок в лицо сопернику.
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На чемпионате России по пляжному регби случилась массовая драка с участием сборной Дагестана
Sport24.ruвчера в 14:03
Массовая драка с участием сборной Дагестана на ЧР по пляжному регби. Видео
Спорт-Экспрессвчера в 13:49
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