Спорт

Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракойРИА Новости вчера в 16:25

Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава". Один из регбистов сборной Дагестана спровоцировал конфликт, бросив песок в лицо сопернику.
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На чемпионате России по пляжному регби случилась массовая драка с участием сборной Дагестана

Sport24.ruвчера в 14:03

Массовая драка с участием сборной Дагестана на ЧР по пляжному регби. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 13:49

На чемпионате России по пляжному регби произошла массовая драка

Матч ТВвчера в 15:37

Источник: на матче чемпионата России по пляжному регби в Москве произошла массовая драка

ТАССвчера в 14:51

Видео: массовая драка в матче чемпионата России по пляжному регби

Чемпионатвчера в 14:28

Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой

РИА Новостивчера в 16:25

Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку

Газета.Ruвчера в 13:39
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
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ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду

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