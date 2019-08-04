Футбол

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курицаSoccer.ru 09:54

Необычный эпизод приключился в чемпионате Нидерландов. Во время матча 1-го тура "Хераклес" - "Херенвен" ультрас гостей забросали поле куриными яйцами, протестуя против переименования стадиона команды.
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Выбежавшая на поле курица прервала матч чемпионата Голландии. Это оказалось акцией фанатов

Sport24.ru11:03

Во время матча чемпионата Нидерландов по футболу на поле выбежала курица

RT на русском10:17

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:16

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:16

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица

Soccer.ru09:54

В Нидерландах во время матча на поле выбежала курица

Чемпионат09:37

В чемпионате Голландии на поле выбежала курица. Игроки ее ловили - стадион был в восторге

Спорт-Экспресс09:50
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
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Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
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Происшествия

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
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МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
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Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

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«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ

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Армия и оружие

В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
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Супруга Асада сообщила, что победила рак

Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Авто

Самый мощный Mercedes Actros появился в России

В России появился трехосный тягач Mercedes Actros с самым мощным в линейке двигателем.
Обновлено вчера в 06:31
Космос

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Общество

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Подросшей дочери Кристины Орбакайте пророчат карьеру модели

Подписчики Орбакайте нахваливают наследницу певицы и пророчат ей модельное будущее, учитывая, что задатки для модельной фигуры у Клавы есть уже сейчас.
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Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе

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«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»

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Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
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Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане

На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»

На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.
Обновлено в 04:07
Теннис

Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Петера Гойовчика и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
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Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

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Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа

Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.
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Российские туристы вылетели из Болгарии после суточной задержки рейсов

Российские туристы, рейсы которых были задержаны в Болгариив связи с проблемами с самолётами авиакомпании Bulgaria Air, вылетели на родину, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
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Нидерландский футбольный клуб из города Алмело, основанный 3 мая 1903 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Полман», его вместимость составляет 13,5 тысяч зрителей. В сезоне 2018/19 клуб занял 7-е место в Эредивизи - Высшем дивизионе Нидерландов.
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