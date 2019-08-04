Футбол
Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курицаSoccer.ru 09:54
Необычный эпизод приключился в чемпионате Нидерландов. Во время матча 1-го тура "Хераклес" - "Херенвен" ультрас гостей забросали поле куриными яйцами, протестуя против переименования стадиона команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Защитника «Ливерпуля» обыграли впервые за полтора года
Обновлено в 14:41
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено в 14:09
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Политика
Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью
Обновлено в 12:17
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:21
Футбол
Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Пропавшую четыре дня назад под Волгоградом девочку нашли живой
Под Волгоградом нашли девочку, которую со среды разыскивали в Михайловском районе Волгоградской области.
Обновлено в 09:28
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Космос
«Связь с инопланетянами будет!»: Российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект «Веритас»
Инвестирует в этот уникальный проект российский миллионер Мильнер.
Обновлено в 11:17
Происшествия
НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей
Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 15:01
Финансы
Как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева исполнила танец на пляже в чалме и купальнике
На пляже Королева исполнила забавный танец, а её муж успел снять это на видео.
Обновлено в 01:38
Кино
Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр в новом сериале
Галь Гадот сыграет знаменитую киноактрису и изобретательницу Хеди Ламарр в новом сериале канала Showtime, у которого пока нет названия, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Задержан провокатор Максим Стеклов
Обновлено в 10:47
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53