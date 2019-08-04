Футбол

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курицаSoccer.ru 09:54

Необычный эпизод приключился в чемпионате Нидерландов. Во время матча 1-го тура "Хераклес" - "Херенвен" ультрас гостей забросали поле куриными яйцами, протестуя против переименования стадиона команды.
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Выбежавшая на поле курица прервала матч чемпионата Голландии. Это оказалось акцией фанатов

Sport24.ru11:03

Во время матча чемпионата Нидерландов по футболу на поле выбежала курица

RT на русском10:17

В Нидерландах во время матча на поле выбежала курица

Чемпионат09:37

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:16

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица

Soccer.ru09:54

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:16

В чемпионате Голландии на поле выбежала курица. Игроки ее ловили - стадион был в восторге

Спорт-Экспресс09:50
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