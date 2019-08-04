Футбол

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курицаSoccer.ru 09:54

Необычный эпизод приключился в чемпионате Нидерландов. Во время матча 1-го тура "Хераклес" - "Херенвен" ультрас гостей забросали поле куриными яйцами, протестуя против переименования стадиона команды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU10:16

Во время матча чемпионата Нидерландов по футболу на поле выбежала курица

RT на русском10:17

Курица выбежала на газон в матче чемпионата Нидерландов

Матч ТВ10:16

Выбежавшая на поле курица прервала матч чемпионата Голландии. Это оказалось акцией фанатов

Sport24.ru11:03

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица

Soccer.ru09:54

На матче чемпионата Голландии на поле выбежала курица. Видео

Спорт-Экспресс09:50

В Нидерландах во время матча на поле выбежала курица

Чемпионат09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Культура

Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей

Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье. Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Идеолог красных кхмеров умер в Камбодже

На 84 году жизни в Камбодже скончался высокопоставленный функционер режима красных кхмеров и экс-премьер страны Нуон Чеа.
Обновлено в 09:15
Политика

Супруга Асада сообщила, что победила рак

Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Политика

МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек

В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Футбол

Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»

Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Общество

Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян

Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче ЧР

Обновлено в 11:35
Политика

В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»

В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Кино

Премьера картины Дэни Вильнева «Дюна» перенесена на месяц

Фильм режиссера Дэни Вильнева «Дюна» выйдет на широкий экран 18 декабря 2020 года, об этом 4 августа сообщает портал Kinonews.
Обновлено в 11:53
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Космос

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Кино

Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде

Обновлено в 09:09
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов

Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве

На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида

Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Российские туристы вылетели из Болгарии после суточной задержки рейсов

Российские туристы, рейсы которых были задержаны в Болгариив связи с проблемами с самолётами авиакомпании Bulgaria Air, вылетели на родину, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 10:19
Наука

Древний планктон предсказывает климат

Обновлено 02 августа в 16:42
Общество

Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Политика

Украина пыталась заплатить деньги, чтобы сорвать возвращение РФ в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пыталась заплатить повышенные взносы в ПАСЕ, чтобы "компенсировать отсутствие России".
Обновлено в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хераклес
Спортивный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Алмело, основанный 3 мая 1903 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Полман», его вместимость составляет 13,5 тысяч зрителей. В сезоне 2018/19 клуб занял 7-е место в Эредивизи - Высшем дивизионе Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное