Футбол
Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курицаSoccer.ru 09:54
Необычный эпизод приключился в чемпионате Нидерландов. Во время матча 1-го тура "Хераклес" - "Херенвен" ультрас гостей забросали поле куриными яйцами, протестуя против переименования стадиона команды.
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Культура
Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей
Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье. Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Идеолог красных кхмеров умер в Камбодже
На 84 году жизни в Камбодже скончался высокопоставленный функционер режима красных кхмеров и экс-премьер страны Нуон Чеа.
Обновлено в 09:15
Политика
Супруга Асада сообщила, что победила рак
Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»
Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Общество
Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян
Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче ЧР
Обновлено в 11:35
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Кино
Премьера картины Дэни Вильнева «Дюна» перенесена на месяц
Фильм режиссера Дэни Вильнева «Дюна» выйдет на широкий экран 18 декабря 2020 года, об этом 4 августа сообщает портал Kinonews.
Обновлено в 11:53
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Космос
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Кино
Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде
Обновлено в 09:09
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56
Происшествия
МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве
На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Российские туристы вылетели из Болгарии после суточной задержки рейсов
Российские туристы, рейсы которых были задержаны в Болгариив связи с проблемами с самолётами авиакомпании Bulgaria Air, вылетели на родину, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 10:19
Наука
Древний планктон предсказывает климат
Обновлено 02 августа в 16:42
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Политика
Украина пыталась заплатить деньги, чтобы сорвать возвращение РФ в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пыталась заплатить повышенные взносы в ПАСЕ, чтобы "компенсировать отсутствие России".
Обновлено в 11:48