Футбол

Матч чемпионата Франции впервые обслужит женщина-арбитрNews.ru 16:42

В историю французского футбола Фраппар уже вошла как первая женщина-арбитр, работавшая на матче второго дивизиона. Ранее News.ru сообщал, что президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал взяться за развитие женского футбола.
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Матч между «Амьеном» и «Страсбуром» будет судить женщина

Спорт-Экспресс16:42

Женщина-судья назначена на матч «Амьен» – «Страсбур». Впервые в лиге 1

Sports.ru11:31

Женщина-арбитр впервые назначена на матч чемпионата Франции

Матч ТВ12:57

«Амьен» – «Страсбург». Главным арбитром матча выступит женщина

Советский спорт12:40

Женщина впервые станет главным арбитром в матче Лиги 1

Газета.Ru12:27

Матч высшей лиги Франции впервые в истории обслужит женщина-арбитр

Чемпионат11:56

Женщина-арбитр впервые делегирована на матч французской Лиги 1

Sport24.ru13:41
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Футбол

Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов

За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Певица Бьянка оказалась под капельницей из-за отравления

Российская певица Бьянка рассказала подписчикам в Instagram, что на днях перенесла сильное отравление.
Обновлено в 04:02
Авто

Новый Mercedes GLE не доедет до России раньше осени

Вчера европейские дилеры официально начали принимать заказы на вседорожник Mercedes GLE нового поколения.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Марк Рудинштейн: «У Пугачевой тоже диабет и, говорят, она плоха»

Обновлено в 16:00
Культура

Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России

Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
Обновлено в 17:34
Здоровье

Участники «Московского долголетия» занимаются скандинавской ходьбой в парке Олимпийской деревни

В парке Олимпийской деревни проходят регулярные занятия скандинавской ходьбой для участников проекта Правительства Москвы «Московское долголетие».
Обновлено в 11:14
Происшествия

Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле

Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Общество

Радиация на пути будущей Москвы: дозиметр показал в Москве свыше тысячи мкР

Проверка показала неутешительные результаты: в отдельных местах радиационный фон составляет более одной тысячи микрорентген в час, что многократно превышает норму.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика

Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию

Обновлено в 14:49
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Политика

МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу

В сообщении МИДа сказано, что Вашингтон пытается лишить Тегеран экспортных поступлений и подорвать его экономику, поскольку политика Ирана мешает США «чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока».
Обновлено в 15:57
Политика

Украинские депутаты поспорили из-за «мовы» и «свинячьего языка»

В ходе заседания Верховной рады депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко и депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий поспорили из-за "мовы" и "языка".
Обновлено в 10:40
Здоровье

Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек

Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено в 16:42
Хоккей

Сошников покидает НХЛ и проведет следующий сезон в КХЛ

Следующий сезон 25-летний хоккеист проведет в КХЛ, где права на него принадлежат СКА. Форвард может быть обменян в другую команду.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Экономика

Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Армия и оружие

ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.
Обновлено в 10:59
Политика

Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию

Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 15:37
Политика

Эстония спровоцировала Латвию и Литву бороться за встречу с Путиным

Эстония своим примером вынудила Латвию и Литву бороться за встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:11
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2S

Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании.
Обновлено в 17:18
Футбол

Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли»

«Челси» потерял очки в домашнем матче 35-го тура АПЛ, сыграв вничью с «Бернли» – 2:2. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри был удален в концовке встречи.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне

Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
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