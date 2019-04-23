Футбол
Матч чемпионата Франции впервые обслужит женщина-арбитрNews.ru 16:42
В историю французского футбола Фраппар уже вошла как первая женщина-арбитр, работавшая на матче второго дивизиона. Ранее News.ru сообщал, что президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал взяться за развитие женского футбола.
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Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Певица Бьянка оказалась под капельницей из-за отравления
Российская певица Бьянка рассказала подписчикам в Instagram, что на днях перенесла сильное отравление.
Обновлено в 04:02
Авто
Новый Mercedes GLE не доедет до России раньше осени
Вчера европейские дилеры официально начали принимать заказы на вседорожник Mercedes GLE нового поколения.
Обновлено в 17:01
Культура
Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России
Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
Обновлено в 17:34
Здоровье
Участники «Московского долголетия» занимаются скандинавской ходьбой в парке Олимпийской деревни
В парке Олимпийской деревни проходят регулярные занятия скандинавской ходьбой для участников проекта Правительства Москвы «Московское долголетие».
Обновлено в 11:14
Происшествия
Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле
Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Общество
Радиация на пути будущей Москвы: дозиметр показал в Москве свыше тысячи мкР
Проверка показала неутешительные результаты: в отдельных местах радиационный фон составляет более одной тысячи микрорентген в час, что многократно превышает норму.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
МИД: очередной выплеск антииранских эмоций вызывает особую тревогу
В сообщении МИДа сказано, что Вашингтон пытается лишить Тегеран экспортных поступлений и подорвать его экономику, поскольку политика Ирана мешает США «чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока».
Обновлено в 15:57
Политика
Украинские депутаты поспорили из-за «мовы» и «свинячьего языка»
В ходе заседания Верховной рады депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко и депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий поспорили из-за "мовы" и "языка".
Обновлено в 10:40
Здоровье
Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек
Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Политика
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
Обновлено в 16:42
Хоккей
Сошников покидает НХЛ и проведет следующий сезон в КХЛ
Следующий сезон 25-летний хоккеист проведет в КХЛ, где права на него принадлежат СКА. Форвард может быть обменян в другую команду.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Армия и оружие
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.
Обновлено в 10:59
Политика
Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию
Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 15:37
Политика
Эстония спровоцировала Латвию и Литву бороться за встречу с Путиным
Эстония своим примером вынудила Латвию и Литву бороться за встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Политика
МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках
В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2S
Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании.
Обновлено в 17:18
Футбол
Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли»
«Челси» потерял очки в домашнем матче 35-го тура АПЛ, сыграв вничью с «Бернли» – 2:2. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри был удален в концовке встречи.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне
Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52