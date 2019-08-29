Футбол
Газета.RuМатч чемпионата Франции был остановлен из-за гомофобного баннера
Матч третьего тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" был прерван на 25-й минуте игры, передает "Матч ТВ". Фанаты "Марселя" вывесили на трибуны гомофобный баннер, после чего главный судья встречи Клеман Турпен остановил игру и увел команды в подтрибунное помещение.
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Матч «Ницца» – «Марсель» прерван из-за гомофобских баннеров и кричалок (видео)
Советский спортвчера в 17:29
Матч «Ницца» – «Марсель» останавливали в первом тайме из-за гомофобного баннера
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Во Франции из-за гомофобии прерывают матчи. Лига запрещает баннеры и песни, фанатам плевать
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