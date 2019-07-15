Действующий чемпион России — "Зенит" — начал новый сезон с победы над "Тамбовом", который впервые в истории попал в элитный дивизион. Все голы были забиты во втором тайме. Первым открыл счёт Александр Ерохин на 46-й минуте.

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