Игру в Грозном между «Ахматом» и «Краснодаром» посмотрели 27 535 зрителей. Уточняется, что всего матчи первого тура РПЛ нового сезона посетили 173 тысячи зрителей. Как писала «Мойка78», «Зенит» одержал победу в матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом».

Матч «Зенита» и «Тамбова» стал самой посещаемой игрой первого тура РПЛ

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