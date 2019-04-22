Футбол

Матч «Зенита» и «Краснодара» стал самым посещаемым в 24 туре РПЛМойка78 вчера в 22:29

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Аналитики подсчитали, сколько зрителей посетили матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Оказалось, что посмотреть игру «Зенита» и «Краснодара» пришло больше всего человек. Такие данные получило агентство «ТурСтат», которое проанализировало посещаемость матчей, прошедших с 19 по 21 апреля.
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