Матч «Зенита» и «Краснодара» стал самым посещаемым в 24 туре РПЛМойка78 вчера в 22:29

Аналитики подсчитали, сколько зрителей посетили матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Оказалось, что посмотреть игру «Зенита» и «Краснодара» пришло больше всего человек. Такие данные получило агентство «ТурСтат», которое проанализировало посещаемость матчей, прошедших с 19 по 21 апреля.

Матч «Зенита» и «Краснодара» стал самым посещаемым в 24 туре РПЛ

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