Футбол

Матч «Зенита» и «Краснодара» стал самым посещаемым в 24 туре РПЛМойка78 вчера в 22:29

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Аналитики подсчитали, сколько зрителей посетили матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Оказалось, что посмотреть игру «Зенита» и «Краснодара» пришло больше всего человек. Такие данные получило агентство «ТурСтат», которое проанализировало посещаемость матчей, прошедших с 19 по 21 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мгновения 24-го тура РПЛ

Чемпионат05:30

Итоги 24-го тура РПЛ: Чудо «Зенита» и эскалация «Оренбурга»

Нева Спорт04:09

Матч «Зенита» и «Краснодара» стал самым посещаемым в 24 туре РПЛ

Мойка78вчера в 22:29

Матч «Зенита» в Краснодаре стал самым посещаемым в 24-м туре РПЛ

Невские Новостивчера в 23:12

Матч «Краснодар» – «Зенит» стал самым посещаемым в 24-м туре РПЛ

Телеканал Санкт-Петербург02:01

Матч «Краснодар» – «Зенит» стал самым посещаемым в туре

Петербургский дневник01:34

Матч «Зенит» — «Краснодар» стал лидером тура РПЛ по зрителям

Gazeta.SPbвчера в 23:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Происшествия

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

Ещё один взрыв произошёл в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы.
Обновлено в 06:48
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 08:11
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

МВД Украины усилит работу в Азовском и Черном морях

Украинское МВД заявило, что усиливает работу своих подразделений в Азовском и Черном морях.
Обновлено в 07:10
Политика

Пензенская область участвует во всех нацпроектах — Белозерцев

Белозерцев отметил, что на Пензенскую область по национальным проектам запланировано 31,6 млрд рублей.
Обновлено в 08:05
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Экономика

Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Экономика

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Чтобы избежать разногласий в понимании «трудной жизненной ситуации», закон четко прописывает, какие обстоятельства позволяют гражданам претендовать на ипотечные каникулы.
Обновлено в 06:38
Хоккей

Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку

В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
Обновлено в 04:52
Общество

Названы самые лучшие яйца и творог

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Здоровье

В Венеции отсутствие медкадров решили компенсировать за счет пенсионеров

В виду острой нехватки медперсонала, власти итальянской области Венето, в которую входит Венеция, начали принимать на работу ранее ушедших на пенсию сотрудников.
Обновлено в 07:30
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Игривая кокетка: Кейт Миддлтон веселилась с мужем на пасхальной службе

Кейт Миддлтон вместе с супругом Уильямом, принцем Гарри и королевой Елизаветой посетила праздничную пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзоре.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Интернет

Миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей

В новом опросе Национального центра кибербезопасности Великобритании отмечается, что миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей, сообщает Хайтек.
Обновлено в 07:27
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Футбол

Робби Фаулер возглавит австралийский клуб

На следующей неделе 44-летний англичанин возглавит австралийский клуб «Брисбен Роар».
Обновлено в 06:55
Наука

ЦЕРН поможет России создать коллайдер

Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.
Обновлено в 06:57
Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова объявила, что переходит на голодание

Подписчики Марии Кожевниковой не на шутку встревожены. Мария решила, что в честь Страстной недели будет голодать.
Обновлено в 02:30
Авто

Новый седан Chevrolet Onix Redline предложат по цене Lada Vesta Sport

Новый седан Chevrolet Onix Redline, который вот-вот выйдет на китайский рынок, концерн General Motors оценил минимум в 96 900 юаней (около 900 тыс. рублей, т.е. по цене российской LADA Vesta Sport).
Обновлено в 00:12
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное