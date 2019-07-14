Футбол

Зенит — Тамбов 2:1Советский спорт вчера в 13:54

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
В матче первого тура российской премьер-лиги Зенит в Санкт-Петербурге обыграл Тамбов 2:1. Счет на 46-й минуте открыл хавбек хозяев Александр Ерохин, а через две минуты ворота гостей поразил нападающий Артем Дзюба.
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