Футбол
Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада КарасеваМР7.ру вчера в 11:10
Одному из самых известных арбитров в стране Сергею Карасеву помогут Дмитрий Мосякин и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин. Матч 24-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
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