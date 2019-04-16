Футбол

Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада КарасеваМР7.ру вчера в 11:10

Одному из самых известных арбитров в стране Сергею Карасеву помогут Дмитрий Мосякин и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин. Матч 24-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
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На матч «Локо» – ЦСКА назначили Еськова. Будет скандал?

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Матч ТВвчера в 11:10

Арбитр Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

RT на русскомвчера в 12:03

Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит», Еськов - «Локомотив» и ЦСКА

РИА Новостивчера в 11:34

Судья Карасев обслужит матч чемпионата России по футболу «Краснодар» - «Зенит»

ТАССвчера в 11:11

Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

Нева Спортвчера в 12:36

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Sportbox.RUвчера в 11:10
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Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

Обновлено вчера в 02:50
Общество

ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»

Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан

Эксперты Роскачества в преддверии отпусков рассказали, как выбрать удобный чемодан, который прослужит долго.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

Обновлено 15 апреля в 21:01
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Барнауле получил срок в колонии-поселении

Ещё два человека получили тяжёлые травмы. Суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам колонии-поселения.
Обновлено в 00:48
Наука

Похороненные в мегалитах люди оказались близкими родственниками

Исследователи обнаружили, что люди, похороненные в мегалитах в Ирландии и Скандинавии, нередко приходились друг другу близкими родственниками, при этом большинство из них были мужчинами.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Foreign Policy: Предотвратить ядерный апокалипсис могут только женщины

Только женщины смогут предотвратить ядерный апокалипсис.
Обновлено в 00:46
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

Обновлено вчера в 19:00
Политика

СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле

Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
Обновлено вчера в 19:58
Хоккей

«Питтсбург» с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

"Питтсбург Пингвинз" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 18:17
Общество

В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Госдума приняла закон о суверенном интернете

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Наука

Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле

Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с победой в драке со Свечниковым

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор поздравил хоккеиста Александра Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым.
Обновлено вчера в 22:42
Культура

Первые уличные «Прогулки по старому Иркутску» пройдут 23 апреля

Первая уличная экскурсия проекта «Прогулки по старому Иркутску» состоится 23 апреля, сообщили ИА «ИрСити» 17 апреля в клубе молодых учёных «Альянс», который организует проект.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Тройка-Д Банка». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 01:43
Общество

Глава Кузбасса заработал за год более 70 млн рублей

Согласно документу, в 2018 году С.Цивилев заработал 70 млн 280 тыс. рублей.
Обновлено в 01:45
Здоровье

В Вилюйской ЦРБ проведена сложная операция

Сложная высокотехнологичная операция по остеосинтезу правой бедренной кости проведена врачом из Санкт-Петербурга совместно в вилюйскими хирургами, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

По столице Ливии нанесли ракетный удар

Обновлено вчера в 18:25
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено вчера в 17:21
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Здоровье

В Пермском крае клещи покусали уже 29 человек

С начала сезона клещи покусали 29 человек, в том числе 6 детей.
Обновлено в 01:36
Общество

Минтруд нашел опасные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Проверено 26,5 миллиона рабочих мест. Вредные условия труда обнаружены на 20,8 процента рабочих мест.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей

Жертвами мужчины в Южной Корее, который поджег свою квартиру и напал с ножом на соседей, стали по меньшей мере пять человек, 13 пострадали.
Обновлено вчера в 23:06
Энергетика

Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы

В Челябинске 16 апреля пять человек получили ожоги в результате коммунальной аварии.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
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