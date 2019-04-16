Футбол

Матч «Зенит» — «Краснодар» рассудит бригада КарасеваМР7.ру 11:10

Одному из самых известных арбитров в стране Сергею Карасеву помогут Дмитрий Мосякин и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин. Матч 24-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Зенит» рассудит один из самых известных рефери в стране — москвич Сергей Карасев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Карасев обслужит матч «Краснодар» - «Зенит», Еськов рассудит «Локомотив» и ЦСКА

Спорт-Экспресс10:49

Арбитр Карасёв обслужит матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

RT на русском12:03

Карасев рассудит «Краснодар» и «Зенит», Еськов - «Локомотив» и ЦСКА

РИА Новости11:34

Судья Карасев обслужит матч чемпионата России по футболу «Краснодар» - «Зенит»

ТАСС11:11

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Матч ТВ11:10

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ

Sportbox.RU11:10

Арбитр из Воронежа судит игру «Уфа» - «Арсенал»

Спорт7112:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Общество

Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России

В качестве примера Бурматов процитировал поступивший в комитет ответ из надзорного ведомства, согласно которому "в Татарстане были предоставлены экономически не обоснованные и не подтвержденные сведения о понесенных расходах, в том числе не относящихся к процессу обработки и захоронения отходов".
Обновлено в 04:33
Происшествия

У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль

Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.
Обновлено вчера в 14:13
Авто

В Шанхае презентовали «бронзовый» концепт-кар бренда Chery

Суббренд Exeed, который принадлежит китайскому производителю Chery, показал свой концепт под названием E-IUV.
Обновлено вчера в 10:15
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21

Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:24
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов

Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
Обновлено в 02:04
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Сбербанк закроет банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных

Сбербанк, в лице Германа Грефа, угрожает ликвидировать сеть своих банкоматов, если инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в терминалах найдет отклик в законодательном акте.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Происшествия

Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно

Басманный суд Москвы во вторник заочно санкционировал арест гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, очередного фигуранта дела о теракте в петербургском метро.
Обновлено в 11:37
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7

Обновлено в 10:29
Здоровье

Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии

Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено в 07:52
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:27
Политика

Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное