Футбол
Матч «Зенит» – «Фенербахче» посетили 50 448 зрителейSports.ru вчера в 14:20
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
|4′
Сердар Азмун
|19′
Эрнани
|34′
Сердар Азмун
|37′
|40′
Мартин Шкртел
|43′
Мехмет Топал
|45′+1′
Альпер Потук
|46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
|50′
Эрнани
Роберт Мак
|56′
|67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
|71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
|76′
|80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
|80′
|83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|88′
|90′+1′
Элиф Элмаз
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
2
Анюков
25
Барриос
20
Мак
27
Оздоев
29
Заболотный
38
Мусаев
11
Дриусси
35
Текин
19
Озбайраклы
44
Чифтпынар
37
Шкртел
6
Кейбаши
31
Слимани
5
Топал
99
Элмаз
8
Мозес
20
Айю
18
Арслан
Фенербахче
Расстановка 4‑3‑3
«Зенит» принимает «Фенербахче» (2:1, второй тайм) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Посмотреть игру на стадион пришли 50 448 человек, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
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