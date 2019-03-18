Матч «Зенит» – ЦСКА назначен на 12 маяСпорт-Экспресс 10:28

РПЛ на своем официальном сайте опубликовала даты оставшихся туров весенней части чемпионата России. "Зенит" в матче 28-го тура сыграет против ЦСКА, встреча пройдет 12 мая.

Спорт день за днем

Политика Путин на украинском языке задал вопрос властям в Киеве Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.

Общество Глава Warner Brothers уволен из-за обвинений в супружеской измене Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара покинул пост после обвинений в неверности жене, сообщил 18 марта главный управляющий холдинга WarnerMedia Джон Стэнкли.

Политика Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма Украине Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма под контроль Украины, которое было озвучено Североатлантическим альянсом в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения полуострова с РФ.

Политика Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.

Армия и оружие Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.

Политика Рогозин заявил о готовности «подстраховать» американских партнеров Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал о готовности подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.

Экономика Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Футбол Дворкович: Путин скептически относится к российскому футболу Бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу в России Аркадий Дворкович рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к российскому футболу.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Политика Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму Бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам тюрьмы решением Святошинского районного суда Киева.

Общество ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра» В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС о проверке, проводимой совместно с ФСБ, в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой.

Политика Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.

Происшествия Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.

Политика Евросоюз потребовал немедленно освободить Оюба Титиева Евросоюз призвал Россию «немедленно и безоговорочно освободить» главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о перевозке марихуаны.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку.

Происшествия Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.

Происшествия В Каракасе снова произошло массовое отключение электричества В столице Венесуэлы Каракасе и близлежащих населенных пунктах произошло отключение электричества сообщили местные СМИ (например El Nacional и El Universal).

Здоровье Кардиологи сочли опасными лекарства от высокого давления Лекарственные препараты, используемые при высоком давлении и стенокардии, могут вызвать риск внезапной остановки сердца.

Политика Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Политика Путин сравнил жителей Крыма с красноармейцами времён ВОВ На концерте, посвящённом празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с РФ, глава российского государства Владимир Путин сравнил жителей полуострова с бойцами Красной армии, которые в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) сохранили любовь к своей Родине.

Общество Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.