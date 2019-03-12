Футбол

Матч «Вильярреал» — «Зенит» обслужит португальская бригада арбитровREGNUM 08:04

Вильярреал — Зенит
14 марта
в 16:00
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Эль-Мадригал»
Ответный матч между «Вильярреалом» и «Зенитом» в Лиге Европы обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Об этом 12 марта сообщается на сайте УЕФА.
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