Футбол

Матч «Вильярреал» — «Зенит» обслужит португальская бригада арбитровREGNUM 08:04

Ответный матч между «Вильярреалом» и «Зенитом» в Лиге Европы обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Об этом 12 марта сообщается на сайте УЕФА.
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Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Валенсия» будут судить английские арбитры

Чемпионат07:31

Англичанин Энтони Тейлор рассудит «Краснодар» и «Валенсию» в Лиге Европы

Спорт-Экспресс07:21

Названы арбитры на ответные матчи «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

Sport24.ru07:41

Португальская бригада арбитров обслужит матч ЛЕ между «Вильярреалом» и «Зенитом»

Матч ТВ07:23

Англичанин Тейлор назначен на ответный матч «Краснодара» и «Валенсии» в Лиге Европы

Советский спорт06:35

Энтони Тейлор назначен на матч 1/8 финала ЛЕ «Краснодар» - «Валенсия»

РИА Новости06:32

Англичанин Тэйлор отработает на матче «Краснодар» - «Валенсия»

Soccer.ru07:36
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Экономика

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В аэропорту Шереметьево у иностранки нашли макет гранаты, передает РИА "Новости".
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Самый высокий небоскреб в «Москва-Сити» построят за 30 млрд рублей

Самый высокий жилой небоскреб в России и Европе, который строится на территории «Москва-Сити», будет завершен в течение пяти лет.
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Спецназ штурмом взял отдел МВД в Воронежской области

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД в Новоусманском районе Воронежской области.
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Бизнесмен-педофил в Ярославле изнасиловал пять школьниц

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Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
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