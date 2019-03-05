Футбол
Матч «Валенсия» – «Краснодар» обслужат израильские арбитрыСпорт-Экспресс 05:36
Бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом обслужит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Валенсией" и "Краснодаром", сообщает официальный сайт УЕФА. 37-летнему арбитру будут помогать ассистенты Двир Шимон, Рой Хассан, Эрез Папир и Цив Адлер.
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