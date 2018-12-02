Происшествия

В ходе протестов в Париже за день задержаны более 400 человек
Life.ru
02 декабря в 04:44

Более 400 человек задержаны в субботу, 1 декабря, в Париже в ходе акций протеста. Об этом сообщает префектура полиции французской столицы. По данным на утро 2 декабря, под стражей остаются 387 граждан.
Life.ru02 декабря в 04:44

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В ходе протестов в Париже за день задержаны более 400 человек

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Более 400 человек задержаны в Париже за день протестов

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РИА Новости02 декабря в 03:32

Более 400 человек задержали в ходе протестов в Париже в субботу

Говорит Москва02 декабря в 03:44
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
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