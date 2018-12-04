Футбол
Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во Франции
Матч «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за беспорядков во ФранцииМатч ТВ11:02
Матч 17-го тура чемпионата Франции «Тулуза» — «Лион» перенесен из-за протестных движений в стране. Как сообщается на официальном сайте французской лиги 1, встреча, которая должна была состояться в Тулузе 8 декабря, была перенесена по просьбе префектуры региона.
Матч ТВ11:02
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Футбол
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УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Лион» из Харькова в Киев
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Футбол
«Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает The Guardian.
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Луиз Адриану: «Каррера ушел, но клуб остался»
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Обновлено в 11:57
Футбол
В Аргентине собака совершила суперсейв
Во время матча третьего по силе дивизиона Аргентины между "Хувентуд Унида" и "Дефенсорес де Бельграно" (3:0) случился забавный эпизод.
Обновлено в 11:57
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Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 10:18