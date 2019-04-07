Футбол

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» рассудит КёйперсЕвро-футбол.ру 05:48

Ливерпуль — Порту
9 апреля
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Стали известны имена арбитров, который будет работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Судить встречу между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в Лондоне доверили голландскому арбитру Бьорну Кёйперсу. Матч "Ливерпуль" – "Порту" отработает испанский рефери Антонио Матеу Лаос.
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Стали известны арбитры первых четвертьфинальных матчей ЛЧ

Матч ТВ06:10

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» рассудит Кёйперс

Евро-футбол.ру05:48

Кейперс рассудит «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

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Куйперс рассудит «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

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Кёйперс рассудит «Тоттенхэм» и «Ман Сити», Лаос - «Ливерпуль» и «Порту»

Soccer.ru05:33

Кейперс рассудит «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Sport24.ru05:24
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