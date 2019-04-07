Футбол
Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» рассудит КёйперсЕвро-футбол.ру 05:48
Стали известны имена арбитров, который будет работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Судить встречу между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" в Лондоне доверили голландскому арбитру Бьорну Кёйперсу. Матч "Ливерпуль" – "Порту" отработает испанский рефери Антонио Матеу Лаос.
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