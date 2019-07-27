Футбол

Матч «Тамбов» – «Спартак» в Саранске посетили 23308 зрителейSports.ru 11:19

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
4 фото
Матч 3-го тура РПЛ между «Тамбовом» и московским «Спартаком» (2:0, второй тайм) посетили 23308 зрителей. Игра проходит на «Мордовия Арене» в Саранске, так как домашний стадион «Тамбова» еще не получил лицензию РФС.
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Матч «Тамбов» – «Спартак» в Саранске посетили 23308 зрителей

Sports.ru11:19

В Саранске начался матч «Тамбов» - «Спартак»

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