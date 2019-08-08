Футбол
Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесенБомбардир.ру 08:39
Российская Премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
Армия и оружие
В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США
Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.
Обновлено в 19:48
Общество
Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ
МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
Обновлено в 17:31
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
Обновлено в 03:50
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина написала автобиографию
Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина выпустила автобиографическую книгу.
Обновлено в 16:09
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Экономика
Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России
К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева
К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Кино
Тарантино назвал любимого российского режиссера
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Врач назвала самые вредные сорта сыра
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Футбол
BBC: «Манчестер Сити» арендует экс-вратаря сборной Англии Карсона
Как сообщает BBC, манкунианский клуб договорился об аренде 33-летнего футболиста.
Обновлено в 04:37
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33