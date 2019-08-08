Футбол

Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесенБомбардир.ру 08:39

Российская Премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В переносе матча «Тамбов» - «Краснодар» «замешана» Португалия

МордовМедиа10:39

Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен с 17 на 18 августа

Sports.ru08:55

Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесён

Чемпионат08:40

РПЛ изменила дату матча «Тамбов» — «Краснодар»

Матч ТВ08:48

Матч «Тамбов» - «Краснодар» в Саранске перенесен

Известия Мордовии08:35

Матч 6-го тура чемпионата России «Тамбов» - «Краснодар» перенесен

РИА Новости08:20

Матч чемпионата России по футболу «Тамбов» - «Краснодар» перенесен на 18 августа

ТАСС08:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
Армия и оружие

В КНДР предупредили Южную Корею о риске эскалации из-за учений с США

Проведение Сеулом совместных военных учений с США может привести к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова и вызвать ответные меры со стороны Пхеньяна, заявили в Комитете КНДР по делам объединения.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала о ценах на недвижимость в Болгарии

Обновлено в 19:41
Общество

Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ

МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
Обновлено в 17:31
Космос

Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео

Обновлено в 07:35
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

Обновлено в 08:23
Политика

8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

Обновлено в 03:50
Футбол

Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина написала автобиографию

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина выпустила автобиографическую книгу.
Обновлено в 16:09
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Общество

Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием от советских моряков

Обновлено в 12:19
Кино

Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу

Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Здоровье

Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета

Обновлено в 17:39
Экономика

Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России

К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Киргизии берут штурмом дом бывшего президента Атамбаева

К дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который возглавлял страну с 2011 по 2017 годы, прибыл отряд спецназа, сообщила официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.
Обновлено вчера в 10:58
Кино

Тарантино назвал любимого российского режиссера

Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками.
Обновлено в 11:57
Здоровье

Врач назвала самые вредные сорта сыра

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра.
Обновлено в 10:37
Наука

Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление

Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации

Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Американский эсминец направился в Черное море

Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Авто

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Технологии

Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером

Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Футбол

BBC: «Манчестер Сити» арендует экс-вратаря сборной Англии Карсона

Как сообщает BBC, манкунианский клуб договорился об аренде 33-летнего футболиста.
Обновлено в 04:37
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика

Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США

Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное