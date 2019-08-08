Футбол

Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесенБомбардир.ру 08:39

Российская Премьер-лига согласовала перенос матча 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар».
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В переносе матча «Тамбов» - «Краснодар» «замешана» Португалия

МордовМедиа10:39

Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесён

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РПЛ изменила дату матча «Тамбов» — «Краснодар»

Матч ТВ08:48

Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен с 17 на 18 августа

Sports.ru08:55

Матч «Тамбов» - «Краснодар» в Саранске перенесен

Известия Мордовии08:35

Матч 6-го тура чемпионата России «Тамбов» - «Краснодар» перенесен

РИА Новости08:20

Матч чемпионата России по футболу «Тамбов» - «Краснодар» перенесен на 18 августа

ТАСС08:03
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Обновлено в 09:39
Экономика

Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России

К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Политика

WSJ: в США крупные банки передали членам Конгресса данные о россиянах и Трампе

Несколько крупных банков передали законодателям в Конгрессе США документы, касающиеся американского президента Дональда Трампа и россиян, с которыми он якобы мог вести дела.
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Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Спорт

Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду

Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Калининграде полицейский погиб на рабочем месте

Отмечается, что речь идет о 40-летнем капитане из отдела полиции Московского района. Он был дежурным по отделу и погиб на рабочем месте.
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Происшествия

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено в 17:13
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество

Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами

В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.
Обновлено в 15:58
Кино

Когтистая мечта: Братья Руссо хотят снять фильм о Росомахе

Энтони и Джо Руссо спросили, какой фильм о каком супергерое Marvel (из тех, что еще не были созданы во франшизе) они бы хотели снять.
Обновлено в 10:16
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Футбол

Тун — Спартак 2:3

Обновлено в 12:10
Кино

Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки

В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено в 11:59
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

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Политика

Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Политика

В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места

Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено в 11:11
Политика

Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы

8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 13:17
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Нюша поделилась пляжным фото, на котором запечатлена с красной помадой

Снимок получился ярким: звезда запечатлена в красном купальнике, а на ее губы нанесена алая помада.
Обновлено в 10:08
Политика

Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
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Здоровье

Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение

Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Политика

Крымские татары ответили на слова Эрдогана о статусе полуострова

"Эрдогану прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", - резюмировал Умеров.
Обновлено в 07:14
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»

Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Футбол

Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»

Обновлено в 16:21
Политика

Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Обновлено в 04:14
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