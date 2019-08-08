Армия и оружие На западном берегу реки Иордан нашли тело убитого израильского солдата Военнослужащий Израиля был найден мёртвым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, информирует армейская пресс-служба.

Происшествия Начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Бишкека Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы.

Политика Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Армия и оружие СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Футбол ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас» Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.

Гаджеты Apple усложняет замену батареи в новых iPhone Сообщение появляется даже если установить оригинальный аккумулятор, но замену провести в неавторизованном центре по обслуживанию техники Apple.

Происшествия Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

Экономика Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.

Происшествия В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Общество МЧС предупредило москвичей о сильном дожде Отмечается, что в ночь с 8 на 9 августа ожидается сильный ветер 25 м / с. Кроме того, москвичей ожидает гроза.

Политика Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Политика Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика В Совфеде предложили определить перечень мест для митингов и акций Сенатор Людмила Бокова предлагает определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.

Футбол Тун — Спартак 0:2 (Перерыв) «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.

Политика Задержанный СК оппозиционер обвинил Навального и Соболь в своем аресте Обвиняемый в участии в «массовых беспорядках» 27 июля Сергей Фомин, который ранее добровольно сдался полиции, заявил в интервью «Медиазоне», что ответственным за свое задержание по уголовному делу считает политиков Алексея Навального и Любовь Соболь.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто По словам Ксении Собчак, 61-летняя фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в результате сепсиса, который случился на фоне продолжительной болезни.

Общество Стала известна зарплата космонавтов в России За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.

Авто «Аларм-Моторс» откроет в Петербурге автосалоны четырех брендов До конца 2019 года ГК «Аларм-Моторс» откроет в Санкт-Петербурге автосалоны четырех новых брендов.

Интернет Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.