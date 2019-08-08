Футбол
Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесенБомбардир.ру 08:39
13 августа «Краснодар» примет «Порту» в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой португальской команды со счетом 1:0. После четырех туров «Краснодар» занимает четвертое место в РПЛ с 7 очками. «Тамбов» расположился на 14-м месте с 3 очками.
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