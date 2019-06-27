Футбол
«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляциюРБК 09:13
Телеканал «Матч ТВ» объявил о росте цен на трансляции и подписки. С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб. Стоимость месячной подписки увеличится с 219 до 299 руб.
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Шаверма побеждает трансляцию матча РПЛ в голосовании болельщиков, цена вопроса – 149 рублей
Спорт день за днем12:49
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Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
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Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
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Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
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Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
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Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
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