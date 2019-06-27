«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляциюРБК 09:13

Телеканал «Матч ТВ» объявил о росте цен на трансляции и подписки. С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб. Стоимость месячной подписки увеличится с 219 до 299 руб.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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