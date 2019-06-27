Футбол

«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляциюРБК 09:13

Телеканал «Матч ТВ» объявил о росте цен на трансляции и подписки. С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб. Стоимость месячной подписки увеличится с 219 до 299 руб.
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«Матч ТВ» сообщил о подорожании подписок и трансляций

Sport24.ru08:59

«Матч ТВ» — зрителям: месячная подписка выгоднее покупки одной трансляции

RT на русскомвчера в 10:05

С 12 июля 2019 «Матч ТВ» поднимает цены на трансляции и подписки

Спорт день за днем07:59

«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций

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«МАТЧ ПРЕМЬЕР» в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Матч ТВ06:27

МАТЧ ПРЕМЬЕР в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Sportbox.RUвчера в 10:34

Уткин о ценах на трансляции «Матч ТВ» и Okko: «Огурцы подорожали – стали ли они лучше? Они стали хуже и дороже. Такова жизнь в России»

Sports.ru08:26
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Политика

Грузия вошла в период очередного политического противостояния

По оценке Ростуризма, общее число жителей России, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 09:21
Политика

Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски

В центральных офисах крупного автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге с утра проводятся обыски.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии

В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
Музыка

Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Интернет

YouTube поменяет систему рекомендаций видео

Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Кузбассе ребенок упал с батута и получил тяжелую травму

Четырехлетний ребенок получил открытую черепно-мозговую травму при падении с батута в Новокузнецке.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Пойман подозреваемый в убийстве тольяттинского дзюдоиста

На одном из тольяттинских рынков задержан подозреваемый в убийстве известного дзюдоиста Евгения Кушнира.
Обновлено в 09:29
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Авто

Ford F-Series Super Duty получит дополнительный пакет для бездорожья

Обновлено в 10:39
Музыка

«Anima»: Том Йорк выпустил новый сольный альбом

Британский музыкант, вокалист Radiohead Том Йорк выпустил свой третий сольный альбом «Anima».
Обновлено в 04:50
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:41
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
Обновлено в 11:29
Политика

Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Политика

Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — сообщил журналистам представитель Кремля.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась рожать во второй раз

Телеведущая боится снова стать матерью-одиночкой Дана Борисова опровергла свои же собственные слова о том, что подумывает о втором ребенке.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти

Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.
Обновлено в 11:15
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
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Гаджеты

В Сети появились снимки видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Обновлено в 11:27
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
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