Футбол
«Матч ТВ» вдвое поднял цену за трансляциюРБК 09:13
Телеканал «Матч ТВ» объявил о росте цен на трансляции и подписки. С 12 июля 2019 года плата за разовую онлайн-трансляцию вырастет вдвое, с 75 до 149 руб. Стоимость месячной подписки увеличится с 219 до 299 руб.
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