«Матч ТВ» увеличил цену на подпискуNews.ru 07:13

Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» заявил о росте цен на трансляции и подписки. Как сообщает официальный сайт канала, с 12 июля одна онлайн-трансляция будет стоить 149 рублей (раньше 75 рублей). Месячная плата за подписку на телеканал «Матч Премьер» возрастёт с 219 до 299 рублей.

Спорт день за днем

Экономика Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes) Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.

Политика Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.

Политика Путин прибыл в Японию на саммит G20 Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу состоится саммит G20. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Космос Сжатые льдом водоносные горизонты могут создать землетрясения Как предполагают ученые, зимние температуры поверхности Марса могли проникнуть вниз в жидкие грунтовые воды, замораживая верхние слои грунтовых вод и сжимая неподвижные грунтовые воды ниже.

Энергетика Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох» Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.

Общество Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Технологии Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Игры Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Политика Путин рассказал об отношении России к геям Российский лидер Владимир Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Экономика Грузия потеряет $300 млн без российских туристов По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Шоу-бизнес Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.

Футбол «Зенит» получил wild card для участия в Евролиге «Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Тиллерсон рассказал о тайных переговорах зятя Трампа с лидерами стран Бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер общался с высокопоставленными представителями разных стран, не сообщая об этом госдепартаменту и ему.