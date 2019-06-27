Футбол

«Матч ТВ» увеличил цену на подпискуNews.ru 07:13

Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» заявил о росте цен на трансляции и подписки. Как сообщает официальный сайт канала, с 12 июля одна онлайн-трансляция будет стоить 149 рублей (раньше 75 рублей). Месячная плата за подписку на телеканал «Матч Премьер» возрастёт с 219 до 299 рублей.
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В «Матч ТВ» отвергли отток болельщиков из-за повышения цен на показ РПЛ

РБК14:11

«Матч ТВ» сообщил о подорожании подписок и трансляций

Sport24.ru08:59

МАТЧ ПРЕМЬЕР в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Sportbox.RUвчера в 10:34

«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций

Чемпионат07:48

«МАТЧ ПРЕМЬЕР» в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Матч ТВ06:27

С 12 июля 2019 «Матч ТВ» поднимает цены на трансляции и подписки

Спорт день за днем07:59

«Матч ТВ» — зрителям: месячная подписка выгоднее покупки одной трансляции

RT на русскомвчера в 10:05
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Экономика

Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)

Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Обновлено в 13:40
Политика

Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу состоится саммит G20. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:22
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Космос

Сжатые льдом водоносные горизонты могут создать землетрясения

Как предполагают ученые, зимние температуры поверхности Марса могли проникнуть вниз в жидкие грунтовые воды, замораживая верхние слои грунтовых вод и сжимая неподвижные грунтовые воды ниже.
Обновлено вчера в 09:49
Энергетика

Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал

Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Футбол

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»

Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
Обновлено в 17:10
Общество

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 21:59
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Игры

Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Потерпевший крушение в Бурятии Ан-24 должны были списать через месяц

Обновлено в 04:09
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин рассказал об отношении России к геям

Российский лидер Владимир Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика

Грузия потеряет $300 млн без российских туристов

По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено в 09:12
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Технологии

В России разрешили эксплуатацию первой плавучей АЭС

Обновлено в 06:57
Авто

Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент

Обновлено в 21:58
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова заявила о намерении избавиться от вредных привычек

Российская певица Ирина Салтыкова объявила о намерении избавиться от вредных привычек.
Обновлено в 18:48
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено в 20:59
Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Политика

Тиллерсон рассказал о тайных переговорах зятя Трампа с лидерами стран

Бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер общался с высокопоставленными представителями разных стран, не сообщая об этом госдепартаменту и ему.
Обновлено в 17:38
Общество

Volkswagen запустил каршеринг электромобилей

Обновлено в 11:56
Интернет

«Яндекс» был взломан спецслужбами Запада и заражен шпионским кодом

В октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin, сообщает 27 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах.
Обновлено в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
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