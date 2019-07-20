Футбол

«Матч ТВ» приветствует введение системы VAR в РоссииRT на русском вчера в 16:31

Динамо — Рубин
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Телеканал «Матч ТВ» отреагировал на внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Матч ТВ» приветствует внедрение системы VAR и надеется на плодотворное сотрудничество со своими партнёрами. Телеканал обладает большим опытом и проверенной командой профессионалов.
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Александр Дюков
РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
— Александр ДюковИнфо24 вчера в 12:47

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