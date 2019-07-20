Футбол
«Матч ТВ» приветствует введение системы VAR в РоссииRT на русском вчера в 16:31
Телеканал «Матч ТВ» отреагировал на внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Матч ТВ» приветствует внедрение системы VAR и надеется на плодотворное сотрудничество со своими партнёрами. Телеканал обладает большим опытом и проверенной командой профессионалов.
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РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.
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РФС до сих пор не получил разрешение на использование VAR во втором туре РПЛ
ProstoProSportвчера в 05:06
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Здоровье
Все водоемы Свердловской области не соответствуют санитарным нормам
Ни один из 67 водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено вчера в 03:54
Культура
Эдди Мерфи решил вернуться в жанр стендап-комедии
Обновлено вчера в 19:34
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Авто
Эксклюзивный Bentley Flying Spur First Edition продадут на аукционе
Компания Bentley объявила, что с аукциона будет продан эксклюзивный вариант седана Flying Spur нового поколения в исполнении First Edition.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
СБУ обвинила компанию «Мотор Сич» в финансовой поддержке ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая финансировала сепаратистов в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) в течение двух лет.
Обновлено вчера в 13:40
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Музыка
Орловская команда КВН «Такая история» вышла на охоту за КиВиНом
Традиционные награды фестиваля — семь «Веселых и Находчивых птичек» — «КиВиНов», будут распределены по ходу гала-концерта членами жюри.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Honda отзывает в КНР почти 100 тысяч автомобилей
Honda отзывает 94 тысячи 680 автомобилей с рынка Китая из-за дефекта подушек безопасности, сообщило агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Службы столичной полиции Лондона (Скотленд-Ярд) в пятницу вечером.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Общество
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено вчера в 23:14
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Станции закроют для реконструкции наземного участка Филевской линии, проведения работ на путевой инфраструктуре и в тех.помещениях.
Обновлено вчера в 05:42
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:46
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России
Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд. Спартак на выезде обыграл Ростов 3:1.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Симеоне хочет стать тренером Месси
Каждый может думать, что хочет. Я видел, что Месси действовал как лидер. Никогда не видел, чтобы Агуэро столько много работал.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Рогозин поздравил NASA с 50-летием высадки на Луну
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил администратора NASA Джима Брайденстайна с 50-й годовщиной выхода астронавтов на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 23:40