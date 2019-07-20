РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пока не выдал официальное разрешение Российскому футбольному союзу (РФС) на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил менеджер IFAB Будьен Брукхуйс, слова которого передаёт РИА Новости.

IFAB ещё не выдал РФС разрешение на использование VAR в матчах РПЛ

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