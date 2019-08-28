Центральную игру 8-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" покажет в прямом эфире "Матч ТВ". Прокомментируют эту встречу Сергей Кривохарченко и Денис Казанский. Матч состоится 1 сентября в Москве на "Открытие-арене".

«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» и «Зенита» в прямом эфире

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